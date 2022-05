Middag met twee gezichten voor Max Verstappen: ‘Met goede strategie toch nog op eerste plek gekomen’

Pérez moest tijdens de wedstrijd de leiding afstaan aan kopman Verstappen. De Mexicaan deed wat hem werd opgedragen, ook toen hij eerder in de race sneller was maar geen voorrang kreeg, maar wilde achter gesloten deuren nog wel even met het team praten na afloop. Verstappen zag dat anders en was van mening dat hij Pérez sowieso wel gepasseerd zou hebben. ,,We zaten op andere banden. Als hij me daar niet voorbij laat, dan had ik hem ergens anders ingehaald. Het is als team gewoon zaak om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Het heeft niet echt uitgemaakt hoe we zijn geëindigd, maar voor het team is het beter als je niet met elkaar vecht wanneer je op een andere strategie zit.”