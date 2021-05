Mick Schumacher mist kwalificatie voor Grand Prix van Monaco na crash met veel schade

Het was overigens niet de eerste keer dat Schumacher kennismaakte met de vangrail in Monaco. Donderdag gebeurde hem dat ook al tijdens VT2. Toen met een kapotte rechter achterband als gevolg. Net als vandaag leidde het tot een rode vlag en een voortijdig einde van de training op het stratencircuit.



De crash in de slottraining was een nieuwe domper op een tot dusver tegenvallend eerste seizoen voor Schumacher en het team van Haas. De zoon van racelegende Michael Schumacher is in een auto gestapt die niet competitief is en steevast achteraan rijdt. Het beste resultaat voor de 22-jarige Duitser is P16 in Bahrein en op Imola. Net als teamgenoot Mazepin staat hij nog altijd op nul punten in de WK-stand.