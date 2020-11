Mick Schumacher mag hopen op F1-debuut bij Haas: ‘Zou eer zijn voor ons team’

Hamilton boekt histori­sche zege ondanks krampaan­val: ‘Moest op mijn tanden bijten’

25 oktober Lewis Hamilton werd op weg naar zijn historische 92ste grandprixzege (waarmee hij het record van Michael Schumacher verbrak) niet zozeer op de proef gesteld door de concurrentie, maar wel door zijn eigen lichaam. In de slotfase van de Grand Prix van Portugal kreeg hij last van kramp in zijn rechterkuit.