Met het bord op schoot: op deze tijden komt Max Verstappen in actie bij de GP van Saoedi-Arabië

Na de zeges van Lewis Hamilton in 2021 en de overwinning van Max Verstappen vorig jaar strijkt het Formule 1-circus komend weekeinde voor de derde keer neer in Saoedi-Arabië. Het is de tweede grand prix van dit jaar. Pakt Verstappen zijn tweede zege van 2023 op het Jeddah Corniche Circuit? Op deze tijden komen de wereldkampioen en Nyck de Vries in actie.

Het nog te bouwen nieuwe circuit is nog steeds niet klaar, dus Max Verstappen en co racen vanaf vrijdag door de straten van Djedda, op een circuit met maar liefst 27 bochten waar inhalen uitermate lastig is. Het is voor Verstappen dus zaak een perfecte kwalificatie neer te leggen, zodat hij zondagavond een mooie basis heeft voor opnieuw een superresultaat.

In Saoedi-Arabië wordt mede door de hitte gereden in de avonduren, maar het blijft ook dan vrijwel zeker heet in Djedda. Onder het kunstlicht zal het kwik sowieso niet onder de 30 graden zakken.

Net als in Bahrein, anderhalve week geleden, vinden de vrije trainingen deels overdag en deels in de avonduren plaats. Met een tijdsverschil van twee uur met Nederland – het is hier twee uur vroeger – vindt de race zondagavond om 18.00 uur plaats. De vrije trainingen zijn vooral in de (Nederlandse) middaguren. Bekijk hieronder alle starttijden.

Programma Grand Prix van Saoedi-Arabië (Nederlandse tijden)

Vrijdag 17 maart

• 14.30 - 15.30 uur: Eerste vrije training

• 18.00 - 19.00 uur: Tweede vrije training



Zaterdag 18 maart

• 14.30 - 15.30 uur: Derde vrije training

• 18.00 - 19.00 uur: Kwalificatie



Zondag 19 maart

• 18.00 - 20.00 uur: Race

