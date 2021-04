Mercedessen nipt voor Verstappen, Mazepin opnieuw de schlemiel na late crash

Sergio Pérez en Esteban Ocon veroorzaakten met een nog vrij mysterieus incident namelijk een rode vlag, ruim 20 minuten voor het einde. De Mexicaan kwam met een kapotte achterband tot stilstand en ook de Alpine van Ocon had het begeven. Wat er tussen de twee precies is gebeurd zal nog moeten blijken.



Met nog 12 minuten te gaan werd de sessie weer hervat en in deze slotfase ging het snel, want vrijwel iedereen maakte de switch naar zachte banden. In de laatste minuut voor het vallen van de vlag glipten Valtteri Bottas (1.16,564) en Lewis Hamilton (1.16,605) nog even voorbij Verstappen (1.16,622) en daarmee leek de sessie afgelopen, ware het niet dat Mazepin nog even crashte vlak voor de ingang van de pitstraat. De Rus pakte een stukje grind mee, verloor de controle over zijn Haas en raakte de muur. Een nieuw hoofdstuk in de ongelukkige start van Mazepin in de koningsklasse.