Mercedes tekent protest aan tegen wereldtitel van Max Verstappen

Lewis Hamilton reed nog altijd aan de leiding toen de safety car, op de baan gekomen na een crash van Nicholas Latifi, op zijn einde liep en duidelijk was geworden dat er nog één ronde geracet ging worden. Max Verstappen zette zijn auto naast die van zijn Britse rivaal en ging hem misschien ook wel heel even voorbij. Die mening is Mercedes toegedaan.



Het andere protest gaat erover dat Verstappen te veel zou hebben geslingerd nadat hij Hamilton in de laatste ronde daadwerkelijk voorbij was gegaan.



Om 19.45 uur plaatselijke tijd (16.45 uur in Nederland) werd een afvaardiging van Red Bull Racing bij de stewards verwacht. ,,Laten we op de stewards wachten", zei teambaas Christian Horner bij Ziggo Sport. ,,Het is teleurstellend dat ze gaan protesteren, maar dat zijn we na dit seizoen inmiddels wel gewend. Ik heb er vertrouwen in dat de stewards tot de juiste conclusie komen.”