Mercedes-teambaas Toto Wolff neemt aandeel in Aston Martin

Hij zou daarmee bijna 1 procent van de aandelen in handen krijgen.



Een investeringsgroep rond de Canadese miljardair Lawrence Stroll pompte eerder dit jaar al honderden miljoenen in Aston Martin, dat in financiële problemen was gekomen. Stroll is eigenaar van het Formule 1-team Racing Point, dat vanaf volgend jaar wordt omgedoopt in het fabrieksteam van Aston Martin.