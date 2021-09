Mercedes stelt eisen aan terugkeer Albon in Formule 1: ‘Dan moeten ze wel zijn Red Bull-contract ontbinden’

,,Het is gevaarlijk om een coureur die 100 procent van Red Bull is te laten rijden met een Mercedes-motor”, zei Wolff in Zandvoort, voorafgaand aan de Dutch GP. ,,Ik wil graag met hem werken, maar dan moeten ze zijn Red Bull-contract wel ontbinden.”

Albon (25) staat al jaren onder contract bij de Oostenrijkse renstal, de grote concurrent van Mercedes in de Formule 1. Max Verstappen (Red Bull) en Lewis Hamilton (Mercedes) duelleren dit jaar om de wereldtitel. Albon debuteerde in 2019 in de koningsklasse in een auto van het voormalige Toro Rosso, nu AlphaTauri, het ‘zusterteam’ van Red Bull. Hij maakte gedurende dat seizoen promotie naar het Red Bull-team van Verstappen. De Thai was ook vorig seizoen teamgenoot van de Nederlander.

Albon kon ondanks twee podiumplaatsen niet echt overtuigen en moest na het seizoen plaatsmaken voor de Mexicaan Sergio Pérez. Hij rijdt dit jaar in het Duitse toerwagenkampioenschap DTM.

Beluister hieronder een nieuwe aflevering van onze Formule 1-podcast.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stoelendans

De stoelendans in de Formule 1 kwam deze week op gang na de mededeling van Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) dat hij na dit seizoen stopt. De verwachting is dat de 41-jarige Fin wordt opgevolgd door zijn landgenoot Valtteri Bottas, die bij Mercedes vermoedelijk plaats moet maken voor de Brit George Russell. Diens stoeltje bij Williams zou dan mogelijk naar Albon gaan, al wordt ook Nyck de Vries genoemd. De 26-jarige Fries staat onder contract bij Mercedes en werd dit jaar wereldkampioen in de Formule E. Bij Alfa Romeo komt mogelijk ook een plek vrij, omdat het onzeker is of de Italiaan Antonio Giovinazzi mag blijven.

,,Nyck is een Mercedes-coureur in de Formule E, hij heeft daarin een gegarandeerd zitje”, zei Wolff vrijdag. ,,Het is voor ons belangrijk dat hij bij de familie blijft. Maar ik zal voor hem een overstap naar de Formule 1 ook niet tegenhouden.”

Bekijk hieronder onze video's over Formule 1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.