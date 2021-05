Mercedes heeft wiel Bottas vijf dagen na drama in Monaco eindelijk los

Valtteri Bottas had afgelopen zondag comfortabel P2 in handen achter leider Max Verstappen, toen hij in ronde 30 van de Grand Prix van Monaco naar binnen werd geroepen voor zijn eerste pitstop. De pitcrew moest van zachte banden de overstap maken naar de hardste compound, maar kreeg het rechter voorwiel niet los. Bottas was door het incident in de pitstraat genoodzaakt zijn race te staken. Al snel bleek dat het om een wielmoer ging die zich door het wielpistool had vastgemaakt aan de as.



,,Uiteindelijk hebben we het wiel helemaal niet losgekregen", zei technisch directeur James Allison van Mercedes na de race. ,,De auto staat zo nog altijd in onze garage. Het moet er worden afgeslepen, wat we zullen doen in de fabriek.” Dat is nu dus eindelijk gebeurd, vijf dagen na de voor Mercedes dramatisch verlopen race in Monaco.



Mercedes kondigde eerder al aan een onderzoek in te stellen, waarin volgens teambaas Toto Wolff alles wordt meegenomen. ,,We kijken naar het ontwerp, maar ook naar het materiaal. Dit probleem mag ons niet meer overkomen”, aldus Wolff, die het opnam voor de monteur die het wielpistool hanteerde. ,,Er zijn heel veel factoren die bijdragen aan zo'n catastrofale storing. Het is niet de schuld van de monteur; hij is een van onze beste mensen in het team.”