Mercedes-baas Wolff flirt met Vettel: spel op de wagen in Formule 1?

,,Sebastian is een goede coureur, een vooraanstaande persoonlijkheid en een meerwaarde voor elk team”, laat Mercedes-teambaas Toto Wolff weten. ,,Als we naar onze toekomst kijken, ligt onze eerste loyaliteit bij de huidige Mercedes-coureurs. Maar natuurlijk moeten we deze ontwikkeling in overweging nemen.”



Uitspraken die ook Lewis Hamilton en Valtteri Bottas te lezen krijgen. Wolff is in stroeve onderhandelingen met zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton over een nieuw contract. Ook de verbintenis van Bottas loopt af na dit Formule 1-seizoen. Waarmee een stoelendans in de top van de Formule 1 bepaald niet uit te sluiten is.