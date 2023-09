Mercedes-baas ligt niet wakker van record Max Verstappen: ‘Dat is voor Wikipedia, niemand leest dat’

Het record dat Max Verstappen zondag vestigde door als eerste coureur ooit tien overwinningen op rij te boeken in de Formule 1 , heeft op Mercedes-baas Toto Wolff weinig indruk gemaakt. ,,Dat is leuk voor Wikipedia, niemand leest dat”, zo luidde zijn opmerkelijke reactie na de Grand Prix van Italië.

,,Jullie vragen me er nu naar, maar voor mij zijn dit soort records volkomen irrelevant”, vertelde Wolff aan Sky Sports. ,,Ook in de beste jaren van Mercedes hechtte ik er geen waarde aan. Ik weet niet eens hoeveel races wij op rij hebben gewonnen. Ik wist niet eens dat er werd geteld hoeveel races op rij je wint. Het is dan ook moeilijk om er commentaar op te geven, omdat het in mijn leven nooit een rol heeft gespeeld.”

Mercedes was jarenlang zelf dominant in de Formule 1, maar tot een recordreeks leidde dat niet. Nico Rosberg kwam aan het eind van 2015 en begin van 2016 in totaal tot zeven opeenvolgende zeges. Lewis Hamilton werd weliswaar zevenmaal wereldkampioen, maar verder dan vijf overwinningen op rij kwam hij nooit. Het oude record stond op naam van Sebastian Vettel. De Duitser vestigde dat in 2013 namens Red Bull.

,,Onze situatie was misschien een beetje anders omdat we binnen het team twee coureurs hadden die tegen elkaar vochten”, vervolgt Wolff, die wel een compliment uitdeelt aan Verstappen. ,,Dit resultaat laat zien dat een geweldige coureur in een geweldige auto op een extreem hoog niveau presteert. Maar ik weet niet of hij zelf iets om dat record geeft. Het zou voor mij niet belangrijk zijn, al die cijfers.”

Bekijk de samenvatting van de GP van Italië.

Wolff zette verhoudingen al op scherp

Ook voor aanvang van het Formule 1-weekend in Monza zette Wolff de verhoudingen al op scherp door in een interview aan te geven het gat tussen Verstappen en diens teamgenoot Sergio Pérez wel ’bizar groot’ te vinden, waarna hij opperde dat ze bij Red Bull de auto volledig afstellen op basis van de rijstijl van de Nederlander. Een suggestie die door Verstappen al werd weggezet als ‘complete bullshit’. Ook Lewis Hamilton deed een duit in het zakje met een uitspraak dat al zijn teamgenoten bij Mercedes stuk voor stuk sterker waren dan alle coureurs die bij Red Bull Racing naast de Nederlander zaten.

Toch geeft Wolff aan dat er één record is waar hij wel van onder de indruk zal zijn: als Red Bull er als eerste team ooit in slaagt om alle races in één seizoen te winnen. Het team ligt met nog acht grands prix te gaan nog altijd op koers. ,,Dat is een record dat indruk maakt, want dat betekent perfectie. Wij hebben het in 2016 net niet gehaald omdat onze twee coureurs elkaar van de baan duwden in Barcelona (waar Verstappen zijn eerste zege boekte, red) en daarna kregen we motorproblemen in Maleisië.”

