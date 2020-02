McLaren showt nieuwe raceauto van Norris en Sainz

,,Ik heb vrijwel alles ontworpen”, grapte de pas 20-jarige Norris, om er serieus aan toe te voegen: ,,Alles wat wij als coureurs uit onze ervaringen hebben aangedragen, is meegenomen in het ontwerp. Deze auto voelt veel meer als mijn kindje.”



Sainz was het helemaal eens met zijn Britse teamgenoot. ,,De auto ziet er prachtig uit, strakker en beter. Er is veel werk gestopt in deze jongen”, aldus de 25-jarige Spanjaard.



McLaren eindigde vorig jaar als vierde bij de constructeurs. Sainz was de beste individueel met de zesde plaats in het kampioenschap. De renstal rijdt dit jaar voor het laatst met een motor van Renault. Vanaf 2021 gebruikt McLaren de krachtbron van Mercedes.