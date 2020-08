McLaren Racing, Williams en Ferrari verbinden zich tot 2026 aan Formule 1

Ferrari en McLaren Racing hebben als eersten van de tien teams het nieuwe Concorde Akkoord met de Formule 1 getekend. Hiermee blijven de renstallen tot 2026 actief in de koningsklasse van de autosport. In de vijfjarige overeenkomst staan onder meer afspraken over technische en sportieve regels en de verdeling van inkomsten en prijzengeld.

Ferrari maakt al vanaf het begin van het WK in 1950 deel uit van de Formule 1. Het team kan bogen op 238 grandprixoverwinningen en 15 wereldtitels. De Italiaanse renstal liet zich de afgelopen maanden nogal kritisch uit over het verlagen van de budgetten voor de teams en heeft zelfs gedreigd uit de Formule 1 te stappen, maar dinsdag is er toch een handtekening gezet onder een langer verblijf. ,,Racen zit in ons DNA”, zei manager Louis Camilleri.

McLaren doet sinds 1966 mee in de Formule 1. Oprichter Bruce McLaren was de eerste coureur. Het raceteam heeft 182 races gewonnen en veroverde 12 keer de wereldtitel met een van zijn coureurs. ,,De Formule 1 heeft met deze nieuwe overeenkomst weer een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame, sterke toekomst”, zei McLaren-baas Zak Brown. “Dit is de juiste deal op het juiste moment voor de sport.”

Het Concorde Akkoord is een begrip in de Formule 1. De teams sluiten sinds 1981 overeenkomsten voor vijf jaar met het management van de raceklasse. Dinsdag was de eerste dag dat de teams het nieuwe verdrag, dat loopt van 2021 tot en met 2025, konden tekenen. Aan het snelle tekenen zit ook een financiële bonus vast en die kunnen de teams, die hard geraakt zijn door de coronacrisis, goed gebruiken.

Williams, vanaf 1977 actief in de Formule 1, tekende dinsdag ook het nieuwe akkoord. Naar verwachting tekenen alle tien huidige teams de nieuwe afspraken. Dat kan nog tot einde van de maand. Mercedes, het meest succesvolle team van de laatste jaren, was eerst niet van plan te tekenen, maar teambaas Toto Wolff liet afgelopen weekeinde weten dat de Duitse renstal het alsnog zal doen.