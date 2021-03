McLaren hoopt met Amerikaans karttalent (13) op nieuwe Hamilton

McLaren werkt, zoals ook andere teams in de Formule 1, al vele jaren met een opleidingsprogramma voor jonge coureurs. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is de beroemdste exponent. Hij was ook 13 jaar oud toen hij door McLaren werd binnengehaald. Hamilton is de enige zwarte F1-coureur.

Ugochukwu is de zoon van een Nigeriaanse moeder en een Amerikaanse vader. De laatste Amerikaan die een Grand Prix in de Formule 1 won, was Mario Andretti die in 1978 in Nederland zegevierde.