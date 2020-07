‘Max zal all-in gaan, hier moet het gebeuren’

Door Arjan Schouten



Tom, op de Red Bull Ring waren de Mercedessen duidelijk sneller dan Max Verstappen. Maar leg jij als uber positivo eens uit waarom het in Hongarije allemaal anders kan zijn?

,,Nou, ik ben inderdaad altijd wel heel positief. Maar ik zoek er nu ook een klein beetje naar en ik heb het nog niet direct kunnen vinden. Ik ben er ook wel een beetje ziek van, ben geschrokken van de achterstand. Maar toch blijf ik positief, natuurlijk. Vorig jaar stond Max nog op pole position op de Hungaroring, dat geeft toch wel weer moed. Minder lange rechte stukken. Het is er heel moeilijk inhalen. Dus kómt Max vooraan, dan kom je er ook niet meer voorbij. En dat hoeft niet eens vanaf pole position, want dat had hij vorig jaar en toen won hij door slim strategisch werk van Mercedes uiteindelijk niet. Dus het kan ook andersom.’’

Is dit zijn grootste kans dit seizoen?

,,Max maakt hier de meeste kans, ja. En heel eerlijk, dit is nu ook even zijn enige grote kans, met de kalender die er nu ligt. Al die lange rechte stukken die hij straks gaat krijgen, dat gaat een beetje pijn doen. Max weet zelf dat hij niet de snelste auto heeft, hij was zelf ook teleurgesteld in Oostenrijk. Dus hij zal all-in gaan, hier moet het gebeuren.’’

Leg jij eens uit wat er met Ferrari aan de hand is?

,,Die hebben zich rijk gerekend, vorig jaar. Zichzelf een beetje verwend, omdat ze stout zijn geweest. Normaal geef je dat team drie, vier weken en ze krijgen het wel weer een beetje op de rit. Maar dit seizoen is zo krap, er is zo weinig tijd. Dat is wel echt een probleem voor Ferrari. Ik denk dat ze dit seizoen al zo’n beetje afgeschreven hebben. Echt, ik vreet een bezemsteel op als ze nog een race winnen.’’

Tot slot even over Lando Norris. Ook voor jou dé verrassing van dit nog prille seizoen?

,,Mwah, niet eens zo. Want het was meer de vraag: wanneer breekt hij door? En hij komt nu gewoon nog sneller dan gedacht naar boven. Het was wachten op zijn tijd en nu is hij er. Die jongen zit net als Max al van z’n vierde jaar in een skelter, dit is zijn leven. Hij weet niet anders. En het is een goed mannetje ook. Niet lui, vol bewijsdrift, gelijk overal vol voor gaan. Bam, bam, bam… Ja, dat vind ik wel mooi.’’

De F1 volg je live op Ziggo Sport