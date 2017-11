Max wil nog één keer vlammen: 'Zeker bij de start'

Door Arjan Schouten



Met twee Mercedessen op de eerste startrij en ook nog Sebastian Vettel in de Ferrari, collega Daniel Ricciardo en Kimi Räikkönen voor hem, is Max Verstappen niet de man waar iedereen vandaag op gokt, in de GP van Abu Dhabi. Negentig punten pakte hij in de laatste vijf races, meer nog dan wereldkampioen Lewis Hamilton. Maar een wisselvallig weekend maakt de verwachtingen voor de race op het futuristische Yas Marina Circuit niet al te hooggespannen. Gripproblemen in de trainingen en wederom in de kwalificatie. Een zesde plaats op de startgrid. Het rijmt allemaal niet met die flitsende Limburger die zichzelf via zeges in Maleisië en Mexico terugvocht naar de top.



In Brazilië bleek hij opeens weer minder daadkrachtig, wat bleek te komen door een voorzichtig afgestelde motor van Renault. Maar als het aan de Nederlander zelf ligt, gaat hem dat vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten niet weerhouden van een goed resultaat. Op de vraag of zijn motor nu wel vol open geschroefd wordt? ,,Wat mij betreft wel. Zeker bij de start. Is er daarna niks meer te halen dan kan de motor altijd nog in de safe-modus gezet worden'', zo meent Verstappen, die bijval krijgt van teambaas Christian Horner. ,,Het is de laatste race, wat mij betreft gaan we er met beide auto’s vol voor.''