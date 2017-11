Max voelt zich niet onveilig: 'Heb kogelvrije ruiten'

Door Arjan Schouten



En weer was het raak. Gewapende criminelen sloegen vrijdagavond hun slag bij een teambusje van Mercedes, dat het circuit in Interlagos verliet in het donker. ,,Het regende hard en er was wel politie-escorte, maar die motoren waren opeens weg'', zo hoorde Max Verstappen in de paddock. ,,Die werden nat…''



De Limburger lijkt er amper nog van onder de indruk. Hij is niet voor het eerst in Sao Paulo, een metropool die berucht is om de criminaliteitscijfers. ,,Het is natuurlijk niet het allerveiligste gedeelte hier. Ik heb kogelvrije ruiten in de auto. In Mexico ook. Als je hier terugrijdt met teamkleding aan, dat valt wel op.''