Max versus Lewis: wacht in Oostenrijk een kleddernatte clash?

VoorbeschouwingNet als in Frankrijk heerst Max Verstappen vooralsnog ook in Oostenrijk, waar hij opnieuw topfavoriet is. Hamilton speelt er handig de underdog, maar zal vanmiddag zeker uit zijn hok komen. En dan is er nog die onvoorspelbare factor: blijft het droog op de Red Bull Ring?

Schuif als vanmiddag om 15.00 uur de lichten doven boven de Red Bull Ring maar meteen even naar het puntje van uw stoel. Die eerste paar honderd meter kunnen wel eens bepalend zijn voor wat we de rest van de middag gaan zien. Lewis Hamilton vreest het tempo van Max Verstappen, die volgens hem 0,25 seconden sneller is op de rechte stukken. Wil hij dus vanmiddag nog wat bereiken op die korte Oostenrijkse achtbaan, dan moet hij hoe zo snel mogelijk na de start voor Verstappen belanden, net zoals hij vorige week in Frankrijk deed. Toen had hij het geluk dat de Nederlander wat wijd ging in de tweede bocht.

Quote Het wordt gewoon weer super close, zoals elke keer Max Verstappen

In Spielberg bieden bocht 1 en bocht 3 potentiële inhaalmogelijkheden voor Hamilton, maar dan moet wel álles meezitten. En lukt het hem Verstappen werkelijk te verschalken met een agressief vertrek, dan nog wacht hem ongetwijfeld een pittige middag. Red Bull Racing heerst nu, weet hij na de de GP op Paul Ricard, waar Verstappen op strategie in het slot van de race weer voorbij hem kwam.

Pakt Mercedes in de GP van Stiermarken vroeg de leiding over, dan zou Red Bull best eens opnieuw dat scenario van stal kunnen halen. ,,In de kwalificatie was Max gewoon te snel, maar we staan bij de start nog steeds in de buurt. Dus maar eens zien op we van daar het gevecht aan kunnen gaan met Red Bull’’, aldus Hamilton, die weer een fraai gevecht verwacht.

Verstappen pakte vorig week zijn eerste hattrick in de Formule 1: pole, winst én de snelste ronde. Ook nu draait hij weer een weergaloos weekend, maar hij rekent zich voorafgaand aan zijn 127ste Formule 1-race zeker nog niet rijk. Mercedes is de laatste weken beter op zondag dan op zaterdag, weet hij. ,,Het wordt gewoon weer super close, zoals elke keer’’, verwacht hij. ,,En dat is ook wat iedereen leuk vindt.’’

Een boeiende titelclash op de thuisbaan van Red Bull Racing, waarin de formatie op zoek gaat naar de vierde zege op rij (!) én ook nog een potentieel strategisch voordeel heeft. Verstappen en Hamilton starten van de eerste rij op mediums, Sergio Pérez volgt daarachter van P4 op softs. Nog voor Valtteri Bottas, die drie plaatsen in moest leveren vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag in de pitstraat tijdens de eerste trainingsdag. ,,Dat biedt een optimale startstrategie’’, verwacht teambaas Christian Horner. ,,Sergio moet snel langs Lando Norris (start van P3, red.), wat denk ik mogelijk is. En dan kan vol de druk er op bij Hamilton, op zoek naar maximaal resultaat.’’

Veertiende zege Verstappen

Fijne ingrediënten voor weer een mooie racemiddag, als Verstappen jaagt op zijn veertiende zege, waarmee hij grootheden als Graham Hill, Jack Brabham en Emerson Fittipaldi kan evenaren. En dan zou Moeder Natuur ook nog een rol kunnen gaan spelen. Vooralsnog is de actie op de baan gevrijwaard gebleven van neerslag, maar alle afgelopen dagen heeft het enorm geregend in Spielberg. Wanneer valt het vandaag? Dat is dé vraag waar alle knappe koppen in de paddock mee bezig zijn.

Rond een uurtje of vier staan de eerste druppels ingetekend op de meeste weer-apps. Mercedes-strateeg Andrew Shovlin: ,,Het belooft strategisch gezien sowieso al een interessante middag te worden en dan is er dus ook nog die onvoorspelbare factor regen die het helemaal spannend zou kunnen maken.’’