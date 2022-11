Max Verstappen ziet zegereeks eindigen met zesde plaats na inhaalrace, primeur voor George Russell

Door Arjan Schouten



Die hatelijke nul uit de boeken. Ongekend matig verliep seizoen 2022 voor het toch een klein decennium lang zo machtige Mercedes. Geen zeges, geen hoofdrol in het wereldkampioenschap, niets. Maar met de prijzen al verdeeld en Red Bull Racing iets minder op dreef, greep de opgeleefde equipe van Lewis Hamilton en George Russell zo vlak voor de winter toch nog een ultieme kans aan om het moraal wat op te vijzelen. Natuurlijk is de formatie nog lang niet terug waar het wil zijn, maar met de sprint- en Grand Prix-zege van Russell en de tweede plaats van Hamilton in het hoofdnummer tankte het team in São Paulo veel vertrouwen met het oog op de komende winter. In die drie maanden zonder race na de GP van Abu Dhabi over een week, moet Mercedes straks keihard aan de bak om meteen vanaf het begin van 2023 weer gelijke tred te houden met het Red Bull van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen. Dan is thuis de rust van de winter opzoeken met een vers topresultaat in de tas wel zo fijn.

Volledig scherm George Russell viert de overwinning. © AFP

Op het asfalt van Interlagos werd het in de sprintrace al snel duidelijk dat Red Bull niet flitsend ging op de medium-band. De Mercedessen liepen harder, waren volgens Verstappen simpelweg ‘niet te kloppen’. En hij kreeg gelijk in de race, die nooit de zijne werd. Bij de start kon hij al maar ternauwernood de derde plaats achter beide Mercedessen verdedigen. En van echt serieus aanvallen kwam het door een vroeg incident bij de herstart na de eerste safety car ook niet. Liefst 21 races moest het publiek er op wachten, maar daar was ’ie dan toch: het eerste gevecht van 2022 tussen Hamilton en Verstappen. Eentje om nog wel even over na te praten, aangezien het na enig bestuderen bijzonder veel weg had van een racing incident wat de twee overkwam, zij aan zij in een Braziliaanse bocht. De F1-politie besloot Verstappen echter vijf seconden straf te geven.

Niet dat nou die straf van vijf tellen uiteindelijk bepalend was voor de uitslag, aangezien Verstappen met schade veel verder teruggeslagen werd dan die handvol seconden. Maar het paste wel prima in het beeld van het weekend. Een jaar lang was Verstappen oppermachtig, iedereen de baas, recordboeken aan het herschrijven. Maar met alle prijzen al op zak liep het in Brazilië niet zo best meer bij Red Bull, dat het moest doen met een 6de plaats voor Verstappen en een 7de plaats voor Sergio Pérez, achter beide Ferrari’s en ook nog Fernando Alonso.

Volledig scherm Contact tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. © REUTERS

Het beeld dat bleef hangen: de opleving van Mercedes, dat in de sprintrace en het hoofdnummer de tot nu toe duidelijkste tekenen van herstel liet zien na een stevig pakket aan upgrades, onlangs geïntroduceerd in Amerika.

Rapper dan Ferrari, rapper dan de teruggeslagen Verstappen, maar ook sneller dan zijn Red Bull-teammaat Sergio Pérez. Een één-tweetje waar niets aan gestolen was voor Mercedes, waar Russell voor zijn eerste zege ooit tekende in zijn 21ste race voor Mercedes. De Brit, jubelend door de boordradio, met de tranen in zijn ogen: ,,Whohowowowo. Ongelooflijk, ik wist dat we hier toe in staat waren. Laat dit het begin van iets moois zijn.”

Volledig scherm George Russell en Lewis Hamilton omhelzen elkaar. © AP

Volledig scherm © AFP