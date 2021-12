Max Verstappen wint ook in online populariteit van Lewis Hamilton

Op 12 december op 15.00 uur zat niet alleen iedereen met spanning naar het televisiescherm te staren, maar pakten ook veel tv-kijkers de laptop, tablet of mobiele telefoon erbij om meer informatie over Max Verstappen op te zoeken. Vergeleken met de dag ervoor was er rond die tijd een stijging van 1000 procent in zoekvolume te zien, weet onderzoeksbureau Seeders. De zoekopdrachten omtrent Hamilton schoten ook omhoog, maar kwamen niet in de buurt van Verstappen.



Afgelopen maanden wilden meer mensen informatie vinden over Verstappen. Waar in december 2020 nog 1,5 miljoen mensen wereldwijd online informatie zochten over de Nederlandse F1-coureur, was dat in november gestegen tot 5 miljoen mensen. In december 2019 waren dat er nog ‘maar’ 700.000. Vooral in de provincies Limburg en Gelderland zitten veel geïnteresseerden. In Zeeland en Noord-Holland juist weer minder.