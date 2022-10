Max Verstappen wint kwalificatie met miniem verschil, maar moet nog vrezen voor straf

Door Marijn Abbenhuijs



De zaterdag op Suzuka was een belangrijke indicatie voor de kansen van Verstappen om dit weekend al wereldkampioen te worden. Om dat volledig in eigen hand te houden, moet de Nederlander zondag winnen èn de snelste raceronde rijden. En aangezien het tijdens de vrije trainingen op vrijdag erg regenachtig was, hadden de coureurs nog geen goed beeld gekregen van de verhoudingen in Japan.

Het verloop van de zaterdag zal Verstappen wat dat aangaat veel vertrouwen hebben gegeven. ’s Ochtends was hij al de snelste tijdens de laatste vrije training en in de kwalificatie kwam hij van het begin af aan goed voor de dag. De regerend wereldkampioen was de snelste in de eerste kwalificatieronde en was in Q2 ook sneller dan de Ferrari-coureurs, terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez het beste rondje reed van het tweede blok.

Volledig scherm Sebastian Vettel. © AFP In de derde ronde liet Verstappen weer meteen zien hoe rap hij op het circuit van Suzuka is. Van alle eerste pogingen in Q3 was die van hem het snelst, voor Ferrari-coureur Charles Leclerc. Voordat de mannen van Red Bull en Ferrari, die dit keer niets te vrezen hadden van de Mercedes-coureurs, aan hun ultieme poging om pole position te pakken begonnen, stal Sebastian Vettel de show. De viervoudig wereldkampioen stopt na dit seizoen en is dus voor het laatst als Formule 1-coureur in Suzuka, op het circuit waar hij vier keer won.

Vanuit zijn Aston Martin zwaaide hij vrolijk naar het Japanse publiek en gebruikte hij de boardradio om afscheid te nemen van de gepassioneerde racefans en ze te bedanken voor hun support. Het gebeurde vlak voordat Leclerc erachter kwam dat hij Verstappen niet kon verslaan. De Monegask is zoals bekend de naaste belager van Verstappen in de strijd om de wereldtitel. Maar hij zal van hoge huizen moeten komen om de tweede wereldtitel van Verstappen nog langer uit te stellen. Want in de kwalificatie slaagde hij er niet in de Nederlander te verslaan.

Verstappen hield Leclerc met een verschil van 0,01 seconde achter zich en begint zijn jacht op zijn twaalfde overwinning normaal gesproken vanaf pole position. Hij moet wel nog even een slag om de arm houden, vanwege een incidentje met McLaren-coureur Lando Norris. Verstappen maakte, terwijl hij op lage snelheid reed, een onverwachtse manoeuvre, waardoor Norris moest uitwijken en een stukje door het gras reed. De wedstrijdleiding gaf aan het incident na de kwalificatie te beoordelen.

,,Het is geweldig om hier te rijden, zeker met weinig brandstof in de kwalificatie”, zei Verstappen na afloop in gesprek met Johnny Herbert. De Red Bull-coureur kon zijn eerste tijd uit Q3 aan het einde niet meer verbeteren vanwege een kapotte duct aan de achterzijde van zijn , maar het was toch genoeg. Over Norris: ,,Ik was traag aan het rijden. Toen wilde ik versnellen, maar de banden waren nog koud. Daardoor moest Lando uitwijken, gelukkig gebeurde er niks.”

Naar dit incident wordt nog gekeken

