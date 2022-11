Max Verstappen weet dat het na mislukte sprintrace véél beter moet: ‘Dit was wel een beetje zorgelijk’

Niet te kloppen was Max Verstappen de afgelopen maanden, maar in de sprintrace in Brazilië kreeg hij plots een pittige wake-up call dat de concurrentie niet stil heeft gezeten. Strategische keuze of verlies op waarde, de klop die hij kreeg van Mercedes was sowieso lang geleden. ,,We hebben écht een probleem”, hield de Limburger vol.