Max Verstappen viert klein feestje: ‘Vrienden en naasten uitgenodigd voor een leuk diner’

Door Marijn Abbenhuijs Max Verstappen heeft een klein feestje gevierd nadat hij twee weken geleden in Japan zijn tweede wereldtitel definitief in de wacht sleepte. Na zijn zege op het circuit van Suzuka, waarmee hij het kampioenschap in het slot gooide, volgde er ter plekke niet meteen een groot feest. Eenmaal thuis nam hij daar wel een momentje voor.

Hij kreeg ook nog een brief van Koning Willem-Alexander. ,,Dat was leuk”, reageerde hij. ,,Het is fijn om te merken dat het koningshuis mijn prestaties waardeert en dat ze kijken. Ik vond het mooi om die erkenning weer te krijgen.

De Nederlander zit zelf nog niet helemaal in de euforie. Te meer ook omdat hij de komende weken nog genoeg te winnen heeft. ,,De constructeurstitel is waar we nu voor gaan”, zei hij. ,,We hebben niet veel punten meer nodig, maar we willen de race hier in Austin natuurlijk ook gewoon winnen. Ik ben hier om het beste van mezelf te laten zien. Natuurlijk is het nu allemaal wat meer ontspannen, maar ik wil ook hier de beste zijn.”