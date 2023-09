Max Verstappen verwacht moeilijke race op stratencircuit van Singapore: ‘Hopelijk gaat het dit jaar beter’

Met samenvatting Max Verstappen fractie langzamer dan ‘thuisrij­der’ Carlos Sainz in laatste vrije training voor GP van Italië

Max Verstappen heeft in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Italië de tweede tijd geklokt. Aan het eind van de sessie was de Spaanse Ferrari-coureur Carlos Sainz, tot enthousiasme van de tifosi op de tribune, een fractie sneller dan de Nederlander. Het verschil tussen de twee was 86 duizendsten. Vanmiddag om 16.00 uur is de kwalificatie.