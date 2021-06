Max Verstappen verwacht meer spanning: ‘We kunnen niet zomaar hetzelfde resultaat verwachten’

De Formule 1-coureurs racen twee weken achter elkaar over de Red Bull Ring, de thuisbasis van de renstal van Verstappen. Zondag staat daar de Grote Prijs van Oostenrijk op het programma. Verstappen heeft in het WK na acht grands prix 18 punten voorsprong op titelverdediger Lewis Hamilton, die in de GP van Stiermarken pas bijna 36 seconden na Verstappen over de finish kwam. De Britse Mercedes-coureur had in de slotfase van de race wel een extra pitsstop gemaakt en reed op nieuwe banden de snelste raceronde, goed voor een extra WK-punt.

,,Het was een teamprestatie dat we afgelopen weekeinde onze thuiswedstrijd wonnen en we mogen daar heel blij mee zijn, maar we kunnen komend weekeinde niet zomaar hetzelfde resultaat verwachten”, zei Verstappen. ,,De anderen zullen leren van wat niet goed ging. Op dit moment hebben wij alles heel goed voor elkaar, maar we moeten zorgen dat dat zo blijft, want het is nog steeds een heel lang seizoen.”