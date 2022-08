Max Verstappen verpulvert concurrentie met gouden inhaalrace op Spa: ‘Het ging ongelofelijk goed’

Door Arjan Schouten Had Carlos Sainz toch gelijk. Waar Max Verstappen vooraf wel heel voorzichtig hoopte op ‘minimaal een podiumplaats’, wist de Spanjaard van Ferrari na de kwalificatie al wel veel beter. Die dekselse Limburger was daarin zo rap, ook met een gridstraf zou hij gewoon meedoen voor de zege in de race in zijn wonderauto, de RB18. Vanwege vervangen motoronderdelen reed Max Verstappen weg als veertiende, maar na één rondje Spa lag hij al achtste.

Eenmaal ook naar binnen geweest haalde Verstappen op verse mediums in de 18de van 44 rondjes, boven van Raidillon naar het lange rechte stuk van Kemmel, Sainz ook nog eens óp het asfalt in voor de leiding. Daarmee was de spanning wel uit de Belgische Grand Prix, als die spanning er al was.

Lievelingscircuit

Handig slalomde Verstappen als Alberto Tomba in zijn beste dagen om de puinhopen van de eerste ronde heen. Een spin van Nicholas Latifi kostte de jarige Valtteri Bottas de wedstrijd. Met een foutje lanceerde Lewis Hamilton zichzelf over het voorwiel van Fernando Alonso zo de wedstrijd uit. Maar Verstappen bleef uit de problemen, om daarna vol gas alle geleden schade vanwege de straf kundig te repareren.

Bonuspunt

Met rondjes van 1.51 half reed hij de volle buit van 25 punten onbedreigd naar huis. En er mocht nog één bonuspuntje mee in de tas, omdat een ultieme poging van Leclerc mislukte om die snelste rondetijd van Verstappen aan te vallen. Pérez mocht mee het podium op voor het Red Bull één-tweetje, maar zal zich niet helemaal happy voelen, want ook de Mexicaan werd, met 18 tellen achterstand, gedeclasseerd door Verstappen. Sainz zakte van pole naar de derde plaats.

Leclerc, die als vijfde over de streep kwam, werd teruggezet naar plek zes, omdat hij na zijn late pitstop te snel reed in de pitstraat. In de strijd om de wereldtitel is Pérez nu de nummer twee achter Verstappen, met een achterstand van maar liefst 93 punten. Leclerc is derde.

Een jaar na de verregende sof achter de safety car van twee rondjes en gehalveerde punten (12,5), boekte Verstappen nu zijn eerste échte overwinning in Spa. ,,Er stond toen ook een één op mijn trofee en ik stond op de hoogste trede van het podium”, merkte Verstappen dit weekend op. Deze zege voelde echter stukken beter, een week voor zijn thuisrace in Zandvoort, waar hij zorgeloos naar toe kan leven. ,,Wat een geweldige zondag jongens, de auto was een raket.”

De reacties

,,Het was een hectische eerste ronde", reageerde Max Verstappen direct na de race. ,,Maar toen er eenmaal rust kwam, stond de auto op rails. Ik koos mijn momenten uit om in te halen en zo kwamen we vooruit. Daarna was het managen.”

,, Ja, het ging ongelofelijk goed. Ik had me vooraf niet voor kunnen stellen dat dit weekend zo vlekkeloos zou verlopen. Eens zien wat we nu in Zandvoort kunnen doen volgende week. Dat het zo goed zal zijn als hier, kan ik natuurlijk niet beloven.”

,,Ik had op meer gehoopt”, was Sergio Pérez na afloop eerlijk. ,,Maar Max was aan hett vliegen, van andere planeet, untouchable. Maar het is een goed resultaat voor team, een 1-2tje.”

,,We waren gewoon niet sneller, dus dit was het maximale", was Carlos Sainz duidelijk. ,,We hoopten in de race sneller te zijn dan tijdens de kwalificatie, maar daar was geen sprake van. We zullen moeten kijken hoe het kan dat Red Bull veel sneller is.

,,Hij had er zin in vandaag, dat zag je wel", zei vader Jos Verstappen over de race van zijn zoon. ,,We hadden wel gedacht dat we op het podium zouden komen, maar dit was even iets anders. We waren wel verwonderd over hoe snel we hier waren. Er zijn natuurlijk wat kleine veranderingen geweest en daar zouden wij het meeste last van hebben, maar volgens mij hebben de anderen er meer last van. Het zag er heel sterk uit, top, ik ben blij.”