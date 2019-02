Max Verstappen toont nieuwe helm: ‘Ik wilde echt iets nieuws’

Verstappen: Honda zet alles op alles om gat te dichten

4 februari Max Verstappen is nog wat voorzichtig over zijn kansen in het komende seizoen in de Formule 1. ,,Ik denk niet dat we meteen met Ferrari en Mercedes kunnen strijden qua vermogen, maar Honda zet alles op alles om zo snel mogelijk bij te komen'', zegt hij op Verstappen.nl. ,,Ik merk dat er in het team veel positieve energie is. Je merkt dat de drive er is om te winnen.‘’