Max Verstappen start ondanks ‘waardeloze run’ als tweede: ‘Moet morgen één auto inhalen’

,,Het hele weekend hebben we het al lastig. Ik krijg gewoon geen fijne balans bij het insturen van de bochten en dat geeft geen vertrouwen om te pushen", zei Verstappen tegen Viaplay na zijn tweede plek in de kwalificatie op Albert Park. ,,Ik heb veel veranderd in de kwalificatie, maar dat werkte in de ene bocht wel en daarna weer niet. In de eerste run zag het er wel goed, alleen dan kom ik bij de voorlaatste bocht en dan blokkeer ik weer. Dat is jammer, want dat is al het hele jaar het probleem.” De Nederlander doelde op het moment vroeg in Q3, waarbij hij een (hoogstwaarschijnlijk) ijzersterke tijd in rook op zag gaan met een slippertje laat in de ronde.