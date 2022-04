Max Verstappen start als tweede: ‘Soms het gevoel dat ik als een idioot rondrij’

Video'sDrie kwalificaties achter de rug en nog altijd geen pole position achter de naam van Max Verstappen als wereldkampioen. De Nederlander vertelde na afloop dat het raceweekend in Melbourne voor hem en het team van Red Bull Racing vooralsnog een worsteling is. ,,We moeten de kleine dingejtes voor mekaar gaan krijgen en dan staan we er weer.”

,,Het hele weekend hebben we het al lastig. Ik krijg gewoon geen fijne balans bij het insturen van de bochten en dat geeft geen vertrouwen om te pushen", zei Verstappen tegen Viaplay na zijn tweede plek in de kwalificatie op Albert Park. ,,Ik heb veel veranderd in de kwalificatie, maar dat werkte in de ene bocht wel en daarna weer niet. In de eerste run zag het er wel goed, alleen dan kom ik bij de voorlaatste bocht en dan blokkeer ik weer. Dat is jammer, want dat is al het hele jaar het probleem.” De Nederlander doelde op het moment vroeg in Q3, waarbij hij een (hoogstwaarschijnlijk) ijzersterke tijd in rook op zag gaan met een slippertje laat in de ronde.

,,Ik heb gewoon niet echt een heel fijn gevoel in de auto”, geeft Verstappen elders in de paddock aan. ,,De afgelopen jaren vertrouwde ik op wat er ging gebeuren en dat heb ik op dit moment niet. Dat is een groot probleem voor mij en dat is ook dit weekend weer teleurstellend. Ik heb soms een beetje het gevoel dat ik als een idioot rondrij. Ik heb hele rare momentjes. Soms even geen gevoel in een bocht, of soms blokkeer ik uit het niets. Dat mag niet gebeuren. Als ik een stabielere auto heb, kan ik de bochten ook meer aanvallen.”

,,We moeten de kleine dingetjes voor mekaar gaan krijgen en dan staan we er weer. Want het gat dat er nu was (0,286 seconde), is niet hoe de verschillen echt zijn. Mijn tweede run in Q3 was waardeloos. Ik begon die al met wat onderstuur bij het opkomen van het rechte stuk - een beetje vaag wat daar aan de hand was.” Wat dit allemaal voor morgen betekent? ,,In race pace stabiliseert het normaal gesproken allemaal wel, alleen je wil in de kwalificatie ook vooraan staan. Nu moet ik gewoon één auto inhalen.”

Volledig scherm Max Verstappen feliciteert Charles Leclerc. © AP