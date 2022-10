Max Verstappen spreekt van zware dag door overlijden Mateschitz: ‘Ga proberen om hem trots te maken’

,,Het is zwaar nieuws voor iedereen. Hij heeft veel betekend voor Red Bull en voor de sport. En voor mij en mijn carrière tot zover, eigenlijk heel mijn leven”, zei Verstappen nadat hij de derde tijd in de kwalificatie had neergezet.

De regerend wereldkampioen had alles gegeven in de kwalificatie. ,,We kwamen net tekort, maar er komt nog een race aan morgen. We gaan proberen hem daar trots te maken”, zei Verstappen, die door de gridstraf van Charles Leclerc start vanaf de tweede positie naast Ferrari-coureur Carlos Sainz en nog voldoende kansen ziet. ,,Onze auto is normaal gesproken sterker in de race dan in de kwalificatie. Ik verwacht dan ook een goede race.”

‘Het hakte er bij iedereen in’

Verstappen blikte bij Viaplay nog even terug op het moment dat het nieuws over het overlijden van Mateschitz bekend werd. ,,Het nieuws kwam naar buiten net voor de kwalificatie. Dat hakte er bij iedereen wel even in en maakte het wel wat moeilijker. Maar je moet door en er het beste van maken.”

De kwalificatie ging volgens de wereldkampioen wel goed. ,,Het was moeilijk om de banden optimaal te laten werken over één ronde. Soms probeer je wat en komt het niet helemaal uit en dan sta je derde, omdat het toch al heel dicht op elkaar staat. Ik denk dat we voor de race een goede auto hebben. Normaal komt onze auto iets meer tot leven in de wedstrijd.”

Bekijk de ontknoping van de kwalificatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Max Verstappen vlak voor de start van de kwalificatie. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.