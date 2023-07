Max Verstappen rijdt onbedreigd naar zege in sprintrace na scherpe woordenwisseling met Sergio Pérez

Met samenvattingEen dag voor de hoofdrace in Oostenrijk tankte Max Verstappen alvast vertrouwen met acht WK-punten in de sprintrace. De Limburger reed in slechts 24 rondjes het hele veld op meer dan twintig seconden. Teamgenoot Sergio Pérez werd tweede, voor Carlos Sainz.

Slechts één verhit rondje, lastiger kreeg Max Verstappen het niet in de sprintrace op de Red Bull Ring. Gestart van pole kreeg hij alleen te maken met een brutaal en een nogal iets te enthousiast aanvallende Sergio Pérez. De Mexicaan, gestart van P2, zette zijn auto brutaal naast die van Max en dwong hem een flink stuk richting zijkant van de baan. ,,He pushed me off man… What the f*ck”, brulde Verstappen geagiteerd over de boordradio. De Mexicaan had natuurlijk een andere lezing. ,,What’s wrong with Max, man…”

Volledig scherm Max Verstappen en Sergio Pérez hadden wat uit te praten na afloop. © AP

Heel weinig, zo bleek, want na die korte bullfight, waar Pérez even de leiding greep, herstelde Verstappen al weer heel snel de orde, om daarna het hele veld te deklasseren. ,,Maar over wat na de start gebeurde, moeten we echt nog even praten. Want dat was niet oké”, vertelde Verstappen meteen na de finish. De twee teamgenoten zochten elkaar na afloop dan ook meteen op.

Na dat gesprek was de lucht geklaard zei Verstappen bij Viaplay. ,,Hij vertelde me dat hij me niet gezien had aan de binnenkant en dan moet je hem op zijn woord geloven. Maar het had een grote klapper kunnen zijn als ik de auto daar niet onder controle had gehouden. Dus ja, ik was wel boos in eerste instantie, omdat ik niet wist waarom het gebeurde.”

Ook Pérez kwam nog even terug op het incident. ,,Ik denk dat Max boos was hoe ik hem naar buiten drukte in bocht 2. Maar ik zag hem daar niet. We hebben het er net over gehad en alles is weer in orde.”

Bekijk de beelden van de start.

Pérez kreeg na het gevecht met Verstappen vervolgens ook Nico Hülkenberg nog over zich heen. De Duitser van Haas, al verrassend gestart van P4, hield het tot de helft van de 24 omlopen vol op de tweede plaats achter Verstappen, maar toen moest hij toch Pérez weer langs laten gaan en ook Carlos Sainz nog. Zo ging ook een podium in de sprintrace aan de neus van de Duitser, die nog nooit een podiumplaats in de Formule 1 pakte, voorbij.

Op de opdrogende baan startte iedereen op intermediates. Valtteri Bottas had aanvankelijk andere plannen, maar besloot na een formatierondje glijden op slicks ook terug naar inters te wisselen. Pas zeven rondjes voor het einde durfde een team de slicks weer aan. Het was Mercedes dat met George Russell als eerste de gok waagde. Lewis Hamilton ging niet veel later. De eerste man redelijk vooraan die de gok waagde: toch weer Hülkenberg. Naar binnen als vierde, wetende dat hij toch nog ingehaald zou worden? Wat het hem opleverde? De Duitse routinier eindigde als zesde, waarmee hij nog net drie WK-puntjes veilig wist te stellen.

Nyck de Vries? Gestart als veertiende, gefinisht als zeventiende.

Liveblog bekijk belangrijke updates FINISH Verstappen wint de sprintrace met een gigantisch verschil. Ronde 22/24 Verstappen heeft maar liefst 20 seconden voorsprong op Pérez. De hele top 6 blijft buiten, omdat een pitstop teveel tijd gaat kosten. Ronde 19/24 Verstappen blijft buiten op zijn intermediates, om zijn concurrenten geen kans te geven de leiding over te nemen. Ronde 16/24 Verstappen loopt elke ronde een paar tienden verder uit. Hij heeft Pérez nu al op 11 seconden gezet. De baan is wat op aan het drogen, dus steeds meer coureurs wisselen de intermediates af voor reguliere banden. Ronde 14/24 Een pitstop maken tijdens de sprintrace is niet verplicht, maar houden alle banden het tot het eind? De Vries is intussen weggezakt naar de zeventiende plaats, terwijl teamgenoot Tsunoda veertiende ligt. Ronde 13/24 We zijn over de helft van de sprintrace, met Verstappen nog altijd stevig aan de leiding. Teamgenoot Pérez heeft de tweede plaats weer overgenomen van Hülkenberg, die toch wat problemen lijkt te hebben met zijn banden. Bekijk hier het felle gevecht tussen de Red Bulls bij de start. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ronde 9/24 De Mercedessen beleefden eerder vandaag een dramatische sprint shootout en zijn dus op achtervolgen aangewezen. Dat gaat redelijk: Russell ligt nu elfde, Hamilton dertiende. Ronde 7/24 Verstappen loopt verder uit en heeft nu al vier seconden te pakken op Hülkenberg. De Duitser aast op een primeur, want hij stond nog nooit op het podium in de Formule 1. Ronde 5/24 Pérez is zijn tweede plaats zelfs kwijtgeraakt aan een verrassende Nico Hülkenberg. De Vries heeft na de start een plaatsje ingeleverd en ligt nu vijftiende. Ronde 4/24 Dat wordt gezellig vanavond aan tafel bij Red Bull. Verstappen en Pérez zijn boos op elkaar en vinden dat de ander over de schreef is gegaan, valt de horen via de boordradio. Ronde 2/24 Zonder voorligger heeft Verstappen geen last van spray en dat is te zien aan zijn rondetijden. Hij zet meteen de snelste raceronde naar en loopt uit op zijn concurrenten. Start! Verstappen raakt bij de start de leiding kwijt aan Pérez, maar laat dat niet op zich zitten. De Nederlander slaat meteen terug en heeft na bocht 2 de eerste plek weer te pakken! De formatieronde is achter de rug. Alle coureurs beginnen op de intermediates. Bottas wilde het proberen op de mediumband, maar keert vlak voor de start ook op zijn schreden terug. De coureurs zijn klaar voor de sprintrace van 24 rondjes. Een nat circuit, dus dan kunnen er onverwachte dingen gebeuren. George Russell, die in het tweede deel van de sprint shootout achterbleef in de garage, kan opgelucht ademhalen. Zijn auto is net op tijd in orde gemaakt. Top job from the Team to get George's car ready for the Sprint Race. 👏 pic.twitter.com/PhJv4dr7DT — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 1, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De paraplu's op het circuit en de tribunes gaan omhoog! We kunnen ons opmaken voor een natte sprintrace op het circuit van Spielberg. De beste acht coureurs verdienen punten voor de WK-stand. De winnaar mag acht punten bijschrijven, voor de nummer 8 is er nog één puntje op te halen. Sprint shootout Gemist hoe Verstappen de sprint shootout vanmiddag naar zijn hand zette? Bekijk hier de samenvatting. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Gridstraf Leclerc Charles Leclerc is drie plaatsen naar achteren gezet in de startopstelling van de sprintrace. De wedstrijdleiding strafte de coureur van Ferrari voor het hinderen van Oscar Piastri in de sprint shootout. De Australische coureur van McLaren moest vol op de rem om de te langzaam rijdende Leclerc te ontwijken en kon daardoor geen snelle ronde meer rijden. Leclerc zal door de gridstraf niet van de zesde, maar de negende positie starten in de sprintrace, waarin de Formule 1-coureurs punten kunnen pakken voor het wereldkampioenschap. Leclerc beleeft tot dusver een tegenvallend seizoen. De Monegask reed pas één keer op het podium en staat zevende in het kampioenschap.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © AP

