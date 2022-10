Max Verstappen rekent zich nog niet rijk na gewonnen kwalificatie: ‘Dan maar wat later remmen’

Een spannende kwalificatie in Mexico-Stad werd een prooi voor Max Verstappen. Het was de zesde van het seizoen voor de wereldkampioen, die precies op het juiste moment wat extra snelheid vond en het Britse Mercedes-duo verschalkte. ,,Ik denk dat we het vandaag heel goed gedaan hebben.”

Dat Verstappen aan het einde van het derde kwalificatiegedeelte dik drie tienden voorsprong had ten opzichte van de beide Mercedessen, was volgens de Red Bull-coureur geen vanzelfsprekendheid. ,,Tot nu toe was het in elke sessie vechten met de auto om het voor elkaar te krijgen", vertelt de wereldkampioen bij Viaplay. ,,Ook tijdens de kwalificatie was het aanvankelijk niet perfect, maar gedurende Q1 en Q2 kwam ik steeds beter in mijn ritme. In Q3 was de balans uiteindelijk best goed, dus daar was ik blij mee.”

Voor Verstappen, die recordwinnaar is in Mexico met 3 zeges, was het de eerste pole position op het Autódromo Hermanos Rodríguez. In 2019 kwalificeerde hij zich hier als snelste, maar werd hij teruggezet vanwege het negeren van gele vlaggen. ,,Nu dan eindelijk die eerste officiële pole hier. We zaten er al vaker dichtbij en eentje was ons natuurlijk afgenomen, maar ik denk dat we het vandaag heel goed hebben gedaan.” Aan de statistiek dat de polesitter bij geen van de laatste vier bezoekjes aan Mexico-Stad op het podium wist te eindigen, zal de Nederlander waarschijnlijk maling hebben.

Wat gaf volgens Verstappen uiteindelijk de doorslag in de kwalificatie, waarin de concurrentie vooral van George Russell en Lewis Hamilton kwam? ,,Tussen Q2 en Q3 hebben we nog een paar dingen aangepast op het stuur. Tijdens die ronde in het tweede gedeelte kwam ik een paar keer een onbalans, wat niet helemaal perfect was. Ik keek naar waar ik nog wat tijd kon vinden en ook waar ik niet te veel moest riskeren, dat probeer je dan aan elkaar te knopen. Dat pakte goed uit.”

De eerste overwinning is binnen, maar richting de race rekent Verstappen zich nog zeker niet rijk. ,,Op de rechte stukken zit het best dicht bij elkaar. Mercedes is niet ver, dus we moeten zeker een goede start hebben... al wordt het dan nog altijd een moeilijk verhaal in de eerste bocht. Maar dan moeten we maar gewoon wat later remmen.”

