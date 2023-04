Max Verstappen pakt ondanks chaotische start én ongekende slotfase eerste zege in Australië

Een spectaculaire start in Melbourne, waar Max Verstappen het meteen zwaar te verduren kreeg. George Russell was beter weg dan de Nederlander en haalde hem in de eerste bocht aan de binnenkant in. Vervolgens ging Lewis Hamilton ook meteen op jacht naar de wereldkampioen. De Brit zette zijn Mercedes heel brutaal aan de binnenkant naast de Red Bull van Verstappen en haalde hem in. ,,Hij duwde me van de baan af”, riep Verstappen, maar Hamilton deed volgens de wedstrijdleiding niets verkeerd.

Intussen verliep de start nog desastreuzer voor Charles Leclerc, die op het moment dat Hamilton Verstappen inhaalde met zijn Ferrari in contact kwam met de Aston Martin van Lance Stroll. Daardoor vloog Leclerc de baan af en viel hij uit. Zo heeft de Monegask, de nummer twee van het wereldkampioenschap van vorig jaar, dit seizoen al twee keer de finish niet gehaald. Hij heeft nog steeds slechts zes punten gepakt in 2023.

Volledig scherm George Russell pakt de leiding na de eerste start. © AP

Niet lang nadat de race na een korte safetycar-situatie weer verder ging, lag hij opnieuw stil. Williams-coureur Alexander Albon kwam op hoge snelheid in de muur terecht en werd weer terug de baan op gelanceerd. Het vuil dat hij daarmee op het asfalt bracht, zorgde voor een rode vlag en een nieuwe, staande start. Een start met Verstappen op plek 2, want Russell was snel na de crash van Albon naar binnen gekomen voor een bandenwissel. Te voorbarig, bleek. Hij ging ervan uit dat het bij een safetycar zou blijven en leverde daar een paar plekken voor in. Die keuze pakte dus heel ongelukkig uit voor hem.

Drama Russell

Het drama werd nog groter voor Russell, die nog zo’n goede zaterdag had gehad met zijn tweede plaats in de kwalificatie. Op een derde van de race plofte zijn motor en moest hij zijn brandende auto tot stilstand brengen.

In de tussentijd was de orde vooraan allang weer hersteld. Hamilton had Verstappen bij de herstart nog achter zich gehouden, maar werd kort daarna eenvoudig voorbij gereden door de Nederlander. De tweede zege van dit seizoen en zijn eerste in Australië leek vervolgens niet meer in gevaar te komen voor Verstappen, die in rap tempo een enorm gat sloeg naar de rest van het veld.

Nyck de Vries

In de achterhoede gebeurde er daarnaast ook genoeg. Nyck de Vries leek eventjes een aardige uitgangspositie te hebben om in de punten te komen. De Nederlander van AlphaTauri stond bij de herstart namelijk op plek 12. Maar in het gedrang kwam hij in contact met Alpine-coureur Esteban Ocon waardoor De Vries even los kwam van de grond.

En dan waren de ogen ook nog gericht op Sergio Perez. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen startte de race na zijn mislukte kwalificatie vanuit de pitstraat en moest vanaf de laatste plek naar voren rijden. Het kostte de winnaar van de Grand Prix van Saoedi-Arabië enorm veel tijd en moeite om op te rukken. In de slotfase van de race lag hij op plek zeven met de snelste rondetijd in handen.

Nóg een rode vlag

Maar toen kwam er plotseling nòg een rode vlag. Kevin Magnussen raakte de muur en beschadigde zijn auto dusdanig dat ook hij uitviel. En daardoor lag alles met nog drie ronden te gaan ineens weer helemaal open. Er kwam een herstart en die maakte, zo kort voor het einde van de race, de chaos in Melbourne compleet. Er ontstond een ware veldslag met zo’n beetje meer slachtoffers dan auto’s die schadevrij bleven. Aston Martin-coureur Fernando Alonso, afstevenend op de honderdste podiumplek in zijn carrière tolde over de baan. Perez en Stroll belandden in de grindbak. Beide Alpines kwamen zwaar met elkaar in botsing. De Vries en Williams-coureur Logan Sargeant vielen uit.

Slechts twaalf auto’s waren nog ongedeerd genoeg om deel te nemen aan nòg een herstart. Een rollende dit keer, die met nog één ronde te gaan, achter de safetycar bleef. Bovendien werd de volgorde hersteld naar die van vóór de tweede herstart. Met Alonso dus op plek drie, achter Verstappen en Hamilton.

Vóór Ferrari-coureur Carlos Sainz, die nog een vijf seconden tijdstraf kreeg voor het veroorzaken van de botsing met Alonso en daar furieus over was. Perez kwam door die straf èn de uitvalbeurt van Gasly, op plek vijf terecht. Hij pakte, inclusief de snelste ronde, nog 11 punten.

Volledig scherm Max Verstappen met zijn team tijdens de rode vlag. © AFP

Maar hoe groot de chaos ook was. Alle gekte op het Albert Park Grand Prix Circuit veranderde aan één ding niets: Verstappens eerste race-overwinning in Australië. Toen alle rookwolken waren opgetrokken was de Nederlander elf punten uitgelopen op zijn teamgenoot in het wereldkampioenschap.

