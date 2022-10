Max Verstappen over incident met Lando Norris: ‘Je creëert dit probleem door iemand te naaien’

Voor nu is de uitgangspositie perfect. Mocht een straf uitblijven, gaat hij vanaf P1 op titeljacht in Japan. Met winst én de snelste raceronde kan geen concurrent hem meer achterhalen in het kampioenschap. ,,Dit was in ieder geval een goed begin. In de regen ging het al goed en vanochtend op het droge ook. We hebben daarna nog een paar dingen aangepast en in de kwalificatie was de balans goed. Ik reed in Q3 een sterke eerste ronde. Daarna moet je nog wat sneller gaan, maar ik verloor wat downforce omdat er aan de achterkant wat afbrak.” Dat had volgens de Nederlander alles te maken met Norris, die hem wederom passeerde. ,,Bij het uitkomen van bocht 2 had ik daardoor een momentje en toen brak dat onderdeel af. De rest van de ronde hielp dat verlies aan downforce niet, maar uiteindelijk was het net goed genoeg.