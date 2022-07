Max Verstappen oogt dominant in Oostenrijk, maar mag nog tegenstand verwachten van Ferrari’s

Met video Halo blijkt cruciale uitvinding, of was er een andere reden dat Zhou de megacrash overleefde?

Als ze bij Netflix nog op zoek waren naar een crash voor in de leader van seizoen 2022: na Silverstone hebben ze ’m. Een ongekende klapper maakte de Chinees Guanyu Zhou, die in de openingsronde ondersteboven met zijn Alfa Romeo door de grindbak vloog en in een hek klapte. ,,Bizarre, ongelofelijke beelden.”

4 juli