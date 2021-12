Max Verstappen oogst wereldwijd lof, maar hoe wordt hij de nieuwe Roger Federer?

Koken & Eten Max Verstappen kampioen: vier het met 'zijn' energie­drank

Veel Nederlanders verkeren nog een beetje in een feestroes, nu we een F1-icoon rijker zijn. Max Verstappen verdient naar hem vernoemde gerechten en lekkernijen en een daarvan is de ‘Red Bull cake to the Max’ van Eatertainment.

18:43