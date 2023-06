Max Verstappen noteert ook snelste tijd in laatste training, maar coureurs staren vooral naar de hemel

Max Verstappen heeft ook in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Spanje de snelste tijd neergezet. De tweevoudig wereldkampioen reed aan het begin van de middag een rondje van 1.13,664. Daarna ontstond door de regen op het circuit van Barcelona een rommelige sessie.

Al aan het begin de training pakten zich donkere wolken samen boven het Circuit de Barcelona-Catalunya. Nadat de coureurs nog wel een paar droge rondjes hadden kunnen afwerken, zorgde een rode vlag na een stevige crash van Logan Sargeant in zijn Williams voor een verplichte pauze.

Daarna maakten de coureurs geen haast meer om naar buiten te komen, omdat de baan te nat was voor droogweerbanden, maar dan weer niet nat genoeg voor de intermediates. Richting het eind van de sessie werd het wel weer drukker op de baan, maar op de groene band bleven scherpe tijd uit.

Volledig scherm © AFP

Verstappen vindt sessie zinloos

Ook Verstappen kwam weer naar buiten, maar zag er eigenlijk het nut niet van in. ,,Het heeft helemaal geen zin om te pushen onder deze omstandigheden”, zo gaf hij zijn mening via de boordradio. De reactie van zijn engineer dat alle teams aan het pushen zijn, kon Verstappen niet overtuigen. ,,Daar heb ik toch niks mee te maken, het is gewoon zinloos.”

De leider in de WK-stand was uiteindelijk 0,250 seconde sneller dan zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez. Lewis Hamilton volgde in de Mercedes op 0,408 seconde.

Nyck de Vries zette de twaalfde tijd neer in de AlphaTauri. Hij was 1,029 seconde langzamer dan Verstappen. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda was een fractie sneller en zette de negende tijd neer.

Verstappen was vrijdag in beide trainingssessies al de snelste geweest. De kwalificatie volgt vanmiddag om 16.00 uur.

Beluister de reactie van een geïrriteerde Verstappen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

