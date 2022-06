Max Verstappen nog niet senang in nieuwe Red Bull: ‘Op zo'n circuit wil je een auto die snel draait’

Door Rik Spekenbrink



Wie niet beter zou weten, kon na afloop van het korte gesprek met de Nederlandse autosportpers in Azerbeidzjan denken dat Max Verstappen aan een moeizaam seizoen bezig is. Hij voelt zich ook bij het achtste raceweekeinde van dit seizoen nog ‘niet lekker’ in zijn auto, vertelde hij. De balans tussen ‘voor’ en ‘achter’ bij het insturen, het gaat nét niet helemaal zoals Verstappen dat graag zou hebben. Voor een pure racer is zo’n discomfort, hoe minimaal ook, niet aangenaam. Het gevoel dat er tijd blijft liggen, het frustreert Verstappen logischerwijs. Dus ging het vooral daarover in Bakoe.