Max Verstappen negeert bevelen en laat Sergio Pérez niet door: ‘Dat moeten jullie me niet meer vragen’

,,Max, laat Checo alsjeblieft door", kreeg Verstappen nog één laatste keer te horen. Toen hij dat niet deed, vroeg zijn engineer zich hardop af waarom hij de team orders genegeerd had. ,,Ik heb jullie vorige keer al verteld dat jullie me dat niet meer moeten vragen. Is dat duidelijk?", reageerde Verstappen. ,,Ik heb mijn redenen gegeven en sta daar nog altijd achter.” Pérez, hierdoor niet 8 maar 6 punten rijker, reageerde op zijn beurt gepikeerd. ,,Dit laat zien wie hij recht is”, zei de Mexicaan over de boordradio. In het wereldkampioenschap zag Pérez nu Charles Leclerc langszij komen, waardoor het wat de tweede plaats betreft spannend blijft tot de laatste race.

Toen het voorval alweer even in de achteruitkijkspiegel lag, gaf Verstappen voor de camera van Viaplay niet heel veel prijs over zijn beweegredenen. ,,Die hebben we zojuist allemaal samen besproken. Ik denk ook dat het goed is dat we dat gedaan hebben, maar ik ga dat hier niet zeggen", aldus de Nederlander. ,,Als we nu naar Abu Dhabi gaan en Checo heeft de punten nodig dan doe ik dat, maar het was wel belangrijk dat we nu eerst even hebben gesproken.”