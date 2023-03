Max Verstappen neemt genoegen met derde plek in tweede training, regen voorkomt snelle tijden

Veel coureurs zaten elkaar in de weg op Albert Park, waar het bovendien nog altijd zoeken was naar grip. Zo werd Sergio Pérez tot twee keer toe gehinderd toen hij in een snelle ronde zat, allereerst door Lance Stroll en niet veel later door Guanyu Zhou. Dat was zonde voor de Mexicaan van Red Bull Racing, aangezien hij op zacht rubber bezig was aan een duidelijke verbetering. In VT1 kwam Pérez door verkeer ook al niet tot een snelste rondetijd waar hij iets aan had. Carlos Sainz klaagde op zijn beurt over een in de weg rijdende Max Verstappen.