Max Verstappen na zege in ‘hectische’ race: ‘Ik was blij dat het voorbij was’

,,Ik was blij dat het voorbij was, want het was echt heel hectisch", zei Verstappen bij Viaplay, na afloop van de bijna twee uur durende race in de straten van Monaco. ,,Ook omdat we dubbel zoveel rondes op de mediums hebben gereden als de bedoeling was. Maar we moesten wel wachten met de regen die eraan zat te komen en Fernando op harde banden. Het was ook heel lastig om de banden te managen, want er begonnen steeds meer korrels op te komen aan de voorkant. Daarna werden ze weer wat schoner en was de snelheid op zich wel oké.”