Max Verstappen na twee uur trainen: ‘Korte runs niet volgens plan, lange runs competitiever’

Max Verstappen en co reden vandaag voor het eerst op het vernieuwde Yas Marina Circuit. Daar zijn een aantal aanpassingen verricht om voor wat meer inhaalmogelijkheden te zorgen. ,,Het circuit is leuker om te rijden", aldus de Nederlander, die vorig jaar de laatste race op de ‘oude’ lay-out wist te winnen. ,,Over het algemeen zijn snellere bochten leuker. Vooral de laatste sector, die was iets krapper en off camber (dat wil zeggen dat de bocht naar buiten toe afloopt, red.). Ze zijn nog steeds off camber, maar de bochten zijn ronder geworden. Ik vind de aanpassingen positief.”



Verstappen schoot in VT1 meteen uit de startblokken met de snelste tijd, om de training onder raceomstandigheden enkele uren later als vierde af te sluiten. ,,We zijn nog steeds aan het leren en een paar dingen aan het proberen te begrijpen", laat hij weten op zijn website. ,,De korte runs gingen niet volgens plan, daar komen we wat snelheid tekort. De lange runs waren competitiever en dat is ook belangrijk.”



Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat pole position in Abu Dhabi een prooi voor Mercedes zal zijn, met de beruchte ‘raketmotor’ aan boord. ,,Die motor geeft ze al een significant voordeel op basis van vermogen. Wij moeten onze snelle rondetijd op een andere manier zien te krijgen..”