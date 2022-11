Max Verstappen met vijfde tijd in nietszeggende slottraining naar Braziliaanse sprintrace

Met name voor Logan Sargeant was het in São Paulo een belangrijke middag. Om volgend jaar voor Williams uit te mogen komen in de Formule 1 heeft hij namelijk nog een paar punten op zijn superlicentie nodig. Die kan de 21-jarige Amerikaan binnenhalen door volgende week hoog genoeg te eindigen in het Formule 2-kampioenschap, maar eerst en vooral moest hij vandaag 100 kilometer (24 rondjes) zien te rijden in de auto van zijn beoogde collega: Alex Albon. In Mexico was Sargeant door een late rode vlag niet aan het benodigde aantal kilometers gekomen, vandaag lukte dat hem wel.