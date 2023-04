Max Verstappen laat concurrentie héél even hopen maar grijpt na superronde toch pole in Australië

De kwalificatie begon met een crash van Sergio Pérez. De Mexicaan, die twee weken geleden in Saoedi-Arabië pole position pakte én de grand prix won, verloor de controle over zijn Red Bull en schoof het grind in. De huidige nummer twee in het wereldkampioenschap sprak eerder deze week nog vol zelfvertrouwen over het uitdagen van Max Verstappen. Maar op de zaterdag in Melbourne kon hij dat niet waarmaken. Hij had een probleem aan de achterkant van zijn auto, waardoor hij tijdens de laatste vrije training ook al een paar keer uit de bocht vloog. In de kwalificatie zorgde het voor een rode vlag. De sessie werd even stilgelegd en Pérez lag eruit. Hij start morgen dus vanaf plek 20.