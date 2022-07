Max Verstappen knokt door schade ineens met Mick Schumacher: ‘Zo'n gevecht kan ik altijd waarderen’

Ronde 10 van een spectaculaire Britse GP op Silverstone. Max Verstappen passeert Carlos Sainz voor de leiding in de wedstrijd, als hij even later problemen meldt over de boordradio. ,,Toen ik uitstapte en onder de auto keek, zag ik dat de hele linkerzijkant van de vloer kapot was gescheurd. Ik nam de eerste plaats over en een paar bochten verder lag er een stuk carbon op de baan. Ik kon niet meer naar links of naar rechts gaan. Alles was kapot, dus na de pitstop was het lastig om te rijden.”