Max Verstappen in glibberige training op gepaste afstand van Ferrari's

Het was tijdens de eerste training alle hens aan dek in Imola. Oefensessies van andere raceklasses waren vanwege regenval voortijdig afgevlagd of zelfs helemaal afgelast, maar de Formule 1-coureurs konden wel vanaf de geplande tijd hun gang gaan. Dat deden zij op regenbanden, maar met de kwalificatie van later vandaag in het achterhoofd hoopten de teams zo snel mogelijk over te kunnen stappen op intermediates. Halverwege de training durfden de eerste coureurs dit aan.

Al met al waren het geen optimale omstandigheden om in te trainen voor Max Verstappen, die met updates aan zijn koeling en de vloer naar Imola was afgereisd en sowieso al kort de tijd had om aan zijn verbeterde auto te wennen. In VT1 zat de Nederlandse wereldkampioen nog een stuk achter de Ferrari’s. Enkele minuten voor het einde van de training zette hij zelf een beste tijd neer van 1.30,867, tegenover de 1.29,402 van Leclerc. Lewis Hamilton (P18) was op zijn beurt weer eens in geen velden of wegen te bekennen. Hij was liefst zeven tellen trager dan de Monegask.

Volledig scherm Charles Leclerc. © AFP

Of het gat met de thuisfavorieten in de kwalificatie daadwerkelijk anderhalve seconde bedraagt voor Verstappen, zien we vanaf 17.00 uur. Dan worden op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari de startplekken verdeeld voor de sprintrace van een dag later.

Volledig scherm © REUTERS