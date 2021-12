Max Verstappen? In F1-pleisterplaats Jeddah kent niemand de mogelijk nieuwe wereldkampioen

Door Rik Spekenbrink



‘Hello, how are you?’ Een man op leeftijd - wit gewaad, hippe sneakers - komt op ons afgelopen. Hij is de eerste, alle anderen Saoedi’s kijken vooral verbaasd en verlegen naar de toeristen in het oude centrum van Jeddah. Maar deze meneer beweert uit Duitsland te komen en is benieuwd wat ons in hemelsnaam naar hier brengt. Een foto van Max Verstappen (oké, niet in racetenue) op de telefoon zegt hem niets, maar valt wel in de smaak. ‘Thank you, yalla, yalla’.