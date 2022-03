Max Verstappen in Bahrein in actie op tweede testdag

Rus Nikita Mazepin mag onder neutrale vlag blijven racen in Formule 1, maar niet in Groot-Brittannië

Nikita Mazepin hoeft voorlopig niet weg uit de Formule 1. De positie van de Russische coureur lag onder vuur vanwege de inval van zijn geboorteland in Oekraïne, maar autosportfederatie FIA heeft besloten het stoeltje van de Haas-coureur niet af te pakken. Wel moet hij onder een neutrale vlag gaan racen. In Groot-Brittannië daarentegen is de Rus niet welkom.

2 maart