Max Verstappen in Amerika: in vier jaar tijd van relatief onbekende tot favoriet bij handtekeningenjagers

Door Arjan Schouten



Vier jaar terug was Max Verstappen ook al eens in Florida, voor een roadtrip, voorafgaand aan de Grand Prix van Texas. In een propellerbootje gleed hij tussen de krokodillen over de Everglades. In een oude blauwe Cadillac reed hij over Ocean Drive, richting Key Biscayne. Van een Grand Prix in Miami was toen nog helemaal geen sprake, er gingen slechts wat geruchten. ,,Maar het zou wel prima kunnen daar, hoor. Als locatie’’, zo zag de Nederlander toen al. ,,Meer races in Amerika, ik ben er wel voor. Eentje in Miami erbij. Een in Los Angeles. Dat het een beetje verdeeld wordt over het land. Dat zou een goede, logische stap zijn.”