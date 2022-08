Max Verstappen imponeert Charles Leclerc met razendsnelle tijd in tweede vrije training

Sainz was tijdens de eerste training met 1.46,538 de snelste. Verstappen kwam tijdens de tweede sessie tot 1.45,507. ,,Wow...", reageerde Leclerc toen hij de tijd van zijn rivaal hoorde. “Ok. 1.45, dat is echt... snel.”

Net als tijdens de eerste training speelde het weer een flinke rol in het uurtje dat de coureurs kregen. Het was fris, wat ervoor zorgde dat er veel klachten waren over het gebrek aan temperatuur in de banden. Én het was buiig, wat de bandenkeuze lastig maakte.